الميثاق الوطني: بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نستذكر تاريخا بطوليا مشرفا

وطنا اليوم:هنأ حزب الميثاق الوطني جلالة الملك عبدالله الثاني والمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين خدموا في القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي يصادف اليوم الخميس الخامس عشر من شباط.

وأستذكر الميثاق الوطني تضحيات وبطولات المتقاعدين العسكريين والمحاربيين القدامى الذين دافعوا عن الوطن وقدموا كل شيء في الذود عنه، رافعينا راية الأردن عالية اخلاص لله والوطن ولقيادتهم الهاشمية.

كما أشاد الميثاق الوطني بتضحيات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبذلهم للغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن والدفاع عنه، وامتثالهم للقيادة الهاشمية، مشيدا بالاسهامات الكبيرة التي قدموها، من أجل بناء أردن قوي عزيز متين، حيث ما تزال اسهاماتهم في الميادين كافة خلال خدمتهم العسكرية شاهد على بطولاتهم وتضحياتهم.

كما أكد الميثاق الوطني تأييده المطلق دعم جلالة الملك عبدالله الثاني المتواصل للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العكسريين والمحاربين القدامى وأسر الشهداء من خلال السعي الدؤوب لتحسين الواقع المعيشي، والتواصل الدائم معهم بمختلف المناسبات واللقاءات.

وختم الميثاق الوطني بيانه باالدعاء إلى الله تعالى بأن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا مصطفوي وأجهزة أمنية باسلة، ويرحم الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن والأمة.