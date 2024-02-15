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إنشاء مدرسة في المزار الجنوبي بقيمة 5 ملايين دينار

منذ ثانيتين
إنشاء مدرسة في المزار الجنوبي بقيمة 5 ملايين دينار

وطنا اليوم:طرحت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي عطاء إنشاء مدرسة سول بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 5 ملايين دينار، كما نفذت أعمال صيانة وتسوير لـ 12مدرسة في بلدات اللواء، بقيمة 240 ألف دينار.
وقالت مديرة تربية اللواء الدكتورة انتصار الحمايدة إنه جرى استحداث مدرسة رقية بنت الرسول في البلدة للحد من مشكلة اكتظاظ مدارس الإناث والخروج بمعالجة جذرية للمشكلة.
واستعرضت الحمايدة الإجراءات والانجازات التي تمكن الطلبة والمعلمين والأسرة المدرسية بشكل عام من دخول الفصل الدراسي الجديد ضمن بيئة تعليمة وتربوية آمنة، تتحقق في ضوئها الغايات والأهداف المرجوة.
واضافت، “في ضوء ماشهدته مدارس اللواء من توسعة واستحداث وتوسع في الاستئجار، لم تعد هناك مشكلة في استقبال الطلبة اعداد جديدة داخل الحرم المدرسي لمختلف المدارس”.
وأشارت إلى أن المديرية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتوجه الوزاري نحو تفعيل التعليم المهني ليكون رديفا للتعليم الأكاديمي بالتخصصات والمهن التي يتطلبها سوق العمل، باشرت ومن خلال اتفاقية ابرمتها مع معهد التدريب المهني في مؤاب لاعتمادة الطلبة الراغبين بهذا المسار لحين الانتهاء من المدرسة المهنية التي تنوي المديرية استحداثها بعطاء تببلغ قيمته 5 ملايين دينار وعلى مساحة تزيد على 20 دونما تبرعت بها بلدية مؤتة والمزار الجنوبي.
واكد رئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس إبراهيم النوايسة استعداد البلدية لدعم إقامة المدرسة المهنية التي ستعمل على منفعة أبناء اللواء كاملاً.


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