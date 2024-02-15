ضمن خطوات برنامج الحزب في الإدارة المحلية، حزب إرادة يجتمع بأعضائه من بلديات ومجالس محافظات إقليم الوسط فيديو وصور

وطنا اليوم:عقد حزب إرادة في مقره الرئيسي بالعاصمة عمان إجتماع تشاوري لأعضاؤه من رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والأعضاء في إقليم الوسط من العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا.

وهدف اللقاء الى الاستماع من المعنيين مباشرة بالمجالس المحلية حول المشاكل والتحديات التي تواجه عمل البلديات ومجالس المحافظات ووضع الحلول لها من أجل الارتقاء بعمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

وقال الأمين العام للحزب نضال البطاينة إن هناك لجنة للإدارة المحلية في الحزب تعمل على وضع تصور شامل لمستقبل الإدارة المحلية في الأردن للإرتقاء بها وتمكينها بما في ذلك تعديل القوانين الناظمة لها، بعد الاستماع الى ملاحظات أعضاء الحزب من رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومجالس محافظات والذين سيشرفون على جميع مراحل وضع برنامج الحزب في هذا المجال .

وأضاف أن اللجنة تعمل على تحديد مفهوم الإدارة المحلية بعد الاطلاع على الممارسات الفضلى للإدارة المحلية في العالم لبناء النموذج المناسب للاردن ، بما يتوافق مع الدستور والقانون، مؤكدًا أن مخرجات هذا اللقاء ستتم الاستفادة منها للخروج بتصور شامل للإدارة المحلية في برنامج عمل الحزب.وسوف تعرض المخرجات على جميع اعضاء الادارة المحلية في حزب إرادة .

وأضاف نائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية المهندس إبراهيم العوران أن أكبر مشاكل مجالس البلديات والمحافظات أنها لا تمتلك الصلاحيات الكاملة ولا الموازنات الكافية، مؤكدًا ان صياغة قانون جديد للإدارة المحلية يعمل على عمل شراكة بينهما سيعمل احداث التنمية في المحافظات.

وبين أن قانون الإدارة المحلية سيكون من أهم محاور برنامج الحزب لأنه من خلال الإدارة المحلية يمكن أن نحدث تغييرًا إيجابيا في المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإدارة المحلية المهندس أيمن الكنجي أن هذا اللقاء لأعضاء الحزب في الإدارة المحلية لإقليم الوسط جاء للاستماع بشكل مفصل لآرائهم حول التحديات التي تواجه الإدارة المحلية للخروج بتوصيات محددة يتم تضمينها في برنامج الحزب.

وقدم رؤساء البلديات ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها مداخلات تركزت على طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، وهي تحديد الاحتياجات وإقرارها وتحديد الأولويات، ولكن تبقى العوائق في الجوانب المالية وضعفها، والأدوار الخدمية والتنموية للبلديات ومجالس المحافظات، وطبيعة العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات لتحقيق التنمية، ومركزية القرارات التي تعيق عمل مجالس المحافظات، ومدى استقلالية المجالس عن وزارة الإدارة المحلية والهيمنة عليها.

ويشار إلى أن الحزب سوف يعقد لقاء مماثل السبت القادم في إقليم الشمال والأسبوع الذي يليه في إقليم الجنوب .