“عزم” يهنئ بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وطنا اليوم:يتقدم أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع وأعضاء الهيئة العامة للحزب، بأعطر مشاعر التهنئة والتبريك للمتقاعدين العسكريين بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي خصه جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني لرفاق السلاح المتقاعدين.

واستذكر نفاع إنجازات المتقاعدين العسكريين ودورهم الفاعل في الدفاع عن الوطن، والذين قدموا ومازالوا يقدمون زهرة شبابهم في خدمة الاردن وشعبه، والذود عن حياض الوطن في شتى ميادين العز والفخار، متمنيًا ان يكون هناك يوماً للوفاء لجميع المتقاعدين -عسكريين ومدنيبن-، فالكل قدم للوطن من موقعه الذي خدمة به.

كل عام والمتقاعدين والوطن وسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بألف خير.