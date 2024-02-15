توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن توقف مؤقت لخدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرقمية، والأنظمة العاملة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ومكاتب الأحوال والسفارات والخدمات المقدمة عبر تطبيق سند والموقع الإلكتروني للدائرة.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن توقف الخدمات سيكون اعتبارا من الخميس (2024/2/15) الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة الثالثة عصرا من السبت (2024/2/17) الحالي.

وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات سيكون لغايات التحديث والتطوير على الخدمات المقدمة للمواطنين.