اجتماع أردني مع الصحة العالمية لتعزيز قدرة المملكة بالصناعات الدوائية

وطنا اليوم:مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس اجتماعا حواريا رفيع المستوى في عمان مع وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المملكة والذي تقوده الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة وبحضور الشركاء المحلّيين كوزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تقوية النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن.

وتحدث الوزير الهواري خلال الحوار حيث دعا إلى تظافر جميع الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة للتعاون في إطار دعم جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الرامية لاجتياز تقييم منظمة الصحة العالمية، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وأثر ذلك على تقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني.

وأوضح الوزير أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن، سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، سواء إقليميا أو عالميا، حيث يطمح الأردن بأن يكون مركزا إقليميا أساسيا لتوفير الأدوية للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى المساهمة في جذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي والصيدلاني.

بدورها قالت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن: “هذه الجهود المشتركة تمثّل تقدماً كبيراً نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن ورفع القدرات الإنتاجيّة المحليّة”. وأضافت أنه “عبر الشراكة الوطنية القويّة والمستمرّة، فإنّ منظمة الصحة العالمية على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن بناءاً على التزام الحكومة الأردنية على تنفيذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية”.

من جهتها شددت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني على أن “هذا الحوار يمثل علامة فارقة في رحلة النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء. ومن خلال التعاون المستمر، نقترب جميعنا أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامّة والرفاه نحو تحقيق رؤية الصحة للجميع”.

وقد ثمن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دور منظمة الصحة العالمية على جهودهم المستمرة في تعزيز دورالجهات الرقابية والسعي قدما لمنح الاردن الاولوية في برنامج التقييم والاعتمادية للمحافظة على الموقع الرائد والمتميز في قطاع الدواء والذي يعد أحد أهم روافد الإقتصاد الوطني ولتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية الاردنية مشيرا إلى دور المؤسسسة المحوري في الرقابة على الدواء وتطوير الصناعات الدوائية داعيا إلى تكاثف وتظافر جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية والذي يعد إضافة نوعية إلى جهود حكومتنا الرشيدة في خططها نحو الإصلاح.

وأكد مهيدات على أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع الدوائي والإرتقاء به وتطويرالصناعات الدوائية إنطلاقا من الرؤية الملكية السامية للتحديث الإقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية و السعي إلى تعزيز نظام الرقابة الوطني على الادوية،من خلال تسهيل حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تقييم واعتمادية منظمة الصـحة العــالمية كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الادوية وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والتصدير للاسواق الخارجية.

وشهد الحوار رفيع المستوى مشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والعديد من الوزارات الأخرى المشاركة في هذا الحوار، إلى جانب الدور النافذ والمحوريّ الذي تلعبه المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تيسير وتنفيذ الإجراءات التنظيمية ومخرجات الحوار وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية في قطاع الصيدلة.

وتعدّ المهمّة رفيعة المستوى هذه بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الأردنية والشركاء المحلييّن في الأردن، متّحدين بجهودهم لتمكين الوصول العادل إلى منتجات طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة وبطرق مستدامة لضمان تحقيق التقدم الاقتصادي.