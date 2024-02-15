الأونروا تعرب عن تقديرها لدعم الاردن للوكالة

وطنا اليوم:أعرب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لمنطقة الأردن أولاف بيكر ،عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها الموصول للوكالة، وإعفائها الأخير للأونروا من أثمان الكتب المدرسة للأعوام 2019-2023، البالغة 4 ملايين دينار أردني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ونظيره بيكر، تم البحث خلاله جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعمل الأونروا في المملكة.

وكان قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إعفاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أثمان الكتب المدرسيّة للأعوام (2019-2023) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار، وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرّر في شهر تشرين الأوّل الماضي تخصيص 3 مبلغ ملايين دينار دعما لموازنة الأونروا.

وناقش الجانبان بحسب بيان الدائرة ، الخميس، الوضع العام للأونروا في ظل إيقاف 16 دولة مانحة لها، عُقب الاتهامات الموجهة بحق 12 موظفًا بتورطهم في أحداث 7 تشرين الأول.

وأكد الجانبان الدور الهام الذي تقوم به الأونروا خاصة في غزة، وأن هذا التعليق سيعيق تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها.

وثمن خرفان، جهود الاونروا التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين على الرغم من كل التحديات التي تواجهها.