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نقابة الصحفيين تقرر عقد انتخاباتها في تشرين أول القادم

منذ ثانيتين
نقابة الصحفيين تقرر عقد انتخاباتها في تشرين أول القادم

وطنا اليوم:أكد نقيب الصحفيين راكان السعايدة، أن مجلس نقابة الصحفيين قرر عقد انتخابات النقابة في شهر تشرين أول القادم.
وجاء قرار مجلس النقابة استجابة للاستشارة القانونية لديوان التشريع والرأي، خلال جلسة عقدها أمس الاربعاء، وبتصويت أغلبية الاعضاء.
وقال السعايدة إن المجلس استلم فتوى ديوان التشريع والرأي بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، وبناء على ذلك عقد جلسته يوم أمس الاربعاء، ليتخذ قراره بشأن الانتخابات.
وأضاف، أن النقابة ستخاطب ديوان التشريع والرأي مجددا لايضاح تفاصيل غير واضحة بشأن الاجتماع غير العادي وضمان اجراء الانتخابات في شهر تشرين أول القادم.


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