بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنهم لن يوافقوا على مكافأة الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس.

الى ذلك نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعرب، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وبعض شركائها في الشرق الأوسط يعملون على خطة شاملة لسلام دائم.

وأضافت أن خطة السلام المذكورة تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية يمكن إعلانه في أقرب وقت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي شارك في المناقشات أن مفتاح خطة السلام بالشرق الأوسط هو صفقة الرهائن، في إشارة إلى المحتجزين من إسرائيل لدى فصائل المقاومة في غزة.