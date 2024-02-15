بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

منذ ساعة واحدة
الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة جلالته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها كندا.
وسيجري جلالة الملك بلندن في وقت لاحق اليوم، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:32

شاب يقتل شقيقه طعنا في الكرك

11:23

اجتماع أردني مع الصحة العالمية لتعزيز قدرة المملكة بالصناعات الدوائية

11:16

الأونروا تعرب عن تقديرها لدعم الاردن للوكالة

11:09

تكريم عشرات الأطفال حفظوا أجزاء من القرآن بمركز إيواء في رفح

11:00

نقابة الصحفيين تقرر عقد انتخاباتها في تشرين أول القادم

10:53

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

10:40

تصديق المستندات والوثائق الرسمية في سفارة الامارات بعّمان حصريا عبر الانترنت

10:33

تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن

10:02

الصفدي: لقاءات الملك في الكونغرس .. رسائل ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

09:58

وفيات الخميس 15-2-2024

09:50

الأردن يحتفل بيوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين

09:45

التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي Q8 EDUEX في الكويت

وفيات
وفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزين