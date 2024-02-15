الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى العاصمة البريطانية لندن، أولى محطات جولته في أوروبا ضمن زيارة جلالته الخارجية التي بدأها من الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها كندا.

وسيجري جلالة الملك بلندن في وقت لاحق اليوم، مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.