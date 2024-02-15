بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يحتفل بيوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-02-14 18:33:02Z | |

وطنا اليوم:يحيي الأردنيون، الخميس، يوم الوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، اعتزازاً بما بذلوه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإعلان يوم 15 شباط من كل عام، يومَ وفاءٍ للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وقدّموا التضحيات ونماذج البذل والعطاء في خدمة وطنهم وأمتهم، الذين نافحوا وذادوا بأجسادهم وصدورهم وهم يقاتلون على أسوار القدس والشيخ جراح واللطرون وباب الواد والكرامة والجولان وفي عمليات الأمن الداخلي.
واختير 15 شباط لهذه المناسبة، لارتباطه بمعركة الشهداء السبعة، والتي سبقت معركة الكرامة الخالدة، وكان لها أثر مهم في سَيِرها ونتائجها.
وفي الواحد والعشرين من آذار 2012، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لأن يكون يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين في 115 شباط، في رسالة جاء فيها: “وقد ارتأينا أن يكون الخامس عشر من شباط في كل عام يوماً للوفاء للمحاربين القدامى، وهو اليوم الذي سطرتْ فيه إحدى وحدات قواتنا المسلحة الباسلة أسمى معاني البطولات عام 1968 قبيل معركة الكرامة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:53

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

10:40

تصديق المستندات والوثائق الرسمية في سفارة الامارات بعّمان حصريا عبر الانترنت

10:36

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

10:33

تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن

10:02

الصفدي: لقاءات الملك في الكونغرس .. رسائل ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

09:58

وفيات الخميس 15-2-2024

09:45

التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك في المعرض العالمي للتعليم العالي Q8 EDUEX في الكويت

09:42

بايدن أم ترامب؟.. بوتين يكشف عن الرئيس الأمريكي المفضَّل

09:32

مصادر : روسيا تخطط لوضع سلاح نووي في الفضاء

09:24

أجواء ماطرة في أغلب مناطق الأردن نهاية الأسبوع

09:21

موافقة على تشغيل الإنترنت الفضائي بأجزاء من غزة

09:16

الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

وفيات
وفيات الخميس 15-2-2024وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزين