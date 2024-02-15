أجواء ماطرة في أغلب مناطق الأردن نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تكون الأجواء في الأردن باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، الخميس، مع توقعات بهطول الأمطار بشكل متقطع في العديد من المناطق، وغزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب الأردن، إلى جانب احتمالية هبوب العواصف الرعدية مترافقة مع زخات من البرد بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وحذرت إدارة الأرصاد من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة ومنطقة البحر الميت، إلى جانب ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصةً فوق المرتفعات الجبلية.

ورجحت إدارة الأرصاد أن تسود أجواء غائمة وماطرة، الجمعة، وغزيرة في أجزاء من المناطق الغربية من الأردن ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وأفادت بأن يطرأ السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث من المحتمل هطول الأمطار في شمال وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية في الأردن.

أما الأحد، رجحت إدارة الأرصاد أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، الخميس، في شرق عمان بين 14 و 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 و 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 و 3 وفي مرتفعات الشراة 9 و 2, وفي مناطق البادية 17 و 8 وفي مناطق السهول 15 و 7, وفي الأغوار الشمالية 19 و 11, وفي الأغوار الجنوبية 24 و 13، وفي البحر الميت 23 و 12، وفي خليج العقبة 23 و 13 درجة مئوية