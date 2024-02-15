موافقة على تشغيل الإنترنت الفضائي بأجزاء من غزة

وطنا اليوم:وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة “ستارلينك” التي يملكها إيلون ماسك، في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير اتصالات الاحتلال شلومو كرعي.

وبموجب الاتفاق ستدعم “ستارلينك” الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة “إسرائيل”.