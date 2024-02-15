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موافقة على تشغيل الإنترنت الفضائي بأجزاء من غزة

منذ 3 ساعات
Palestinians gather at the site of an Israeli strike on a house, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Rafah in the southern Gaza Strip, February 12, 2024. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

وطنا اليوم:وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة “ستارلينك” التي يملكها إيلون ماسك، في إسرائيل وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير اتصالات الاحتلال شلومو كرعي.
وبموجب الاتفاق ستدعم “ستارلينك” الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة “إسرائيل”.


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