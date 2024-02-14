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دخول 79 شاحنة مساعدات ووقود إلى غزة عبر رفح

منذ ساعة واحدة
epaselect epa10927271 Trucks of a humanitarian aid convoy are parked outside border gate between Egypt and Gaza, in Rafah, Egypt, 19 October 2023. Volunteers from humanitarian aid organizations continued their sit-in in front of the Rafah border gate demanding the opening of the crossing and allowing humanitarian aid into the Gaza Strip. As international mediators continue to push for the passage of humanitarian aid into Gaza and the evacuation of foreign nationals fleeing the conflict. Egypt's border crossing with the Gaza Strip in Rafah remained closed on 19 October, with international aid convoys mostly stationed in the town of Arish, some 50 kilometers away. Israel has warned all citizens of the Gaza Strip to move to the south ahead of an expected invasion following the Hamas attacks in Israel on 07 October. EPA/KHALED ELFIQI

وطنا اليوم:عبرت اليوم الأربعاء دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية للجانب الفلسطيني من خلال معبر رفح.
وشملت المساعدات التى يشرف على نقلها الهلال الأحمر المصري 4 شاحنات غاز طهي، و 2 شاحنة سولار، و73 شاحنة مساعدات، و27 شاحنة قطاع خاص.
كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء، تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا، وإعادة تجهيزها بمخازن العريش تم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.


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