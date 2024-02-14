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مئات الأطباء الأردنيين ينتظرون دخول غزة لعلاج الجرحى

منذ ساعتين
مئات الأطباء الأردنيين ينتظرون دخول غزة لعلاج الجرحى

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الإغاثة الطبية في نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور مظفر الجلامدة، أن النقابة تجري اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والطبية لزيادة أعداد الأطباء الأردنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أكثر من (20) طبيبا دخلوا إلى قطاع غزة وهم يعملون في المستشفيات الموجودة هناك.
وأضاف الجلامدة أن الأطباء أبلغوا النقابة بنقص حادّ في الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة احتياجات القطاعات الصحية، نظرا لكون ما يدخل القطاع من مواد طبية محدودة جدا، وهناك رقابة كبيرة عليها.
وأشار الجلامدة إلى أنه وفي ظلّ المعطيات الحالية، لا أفق لبناء مستشفى ميداني جديد في غزة أو خارجها، مبيّنا أن النقابة تقوم بارسال الأدوية وملابس للشتاء إلى اطفال غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية.
ولفت الجلامدة إلى أن النقابة تقوم حسب الامكانيات المتاحة بتقديم كافة أشكال الدعم لخدمة أهالي غزة.
وأشار الجلامدة إلى أن اجتياح مدينة رفح سيدمّر القطاع الصحي في مناطق رفح، معبّرا عن أمله بأن يكون هناك ضغط عالمي لمنع هذا الاجتياح.


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