سلسلة بشرية على جسر النعيمة للمطالبة بمنع مرور البضائع الى الكيان

وطنا اليوم:نفّذ ناشطون، مساء الأربعاء، سلسلة بشرية على جسر النعيمة باتجاه اربد – الحصن، رفضا للجسر البري الذي يمدّ العدوّ الصهيوني بالبضائع من دول خليجية ويمرّ عبر الأراضي الأردنية.

وندد المشاركون بسماح الحكومة الأردنية بمرور الشاحنات المحمّلة بالبضائع والقادمة من دول خليجية عبر أراضي المملكة، مطالبين بمنع تلك الشاحنات من الوصول إلى الكيان الصهيوني، سيّما في ظلّ الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

كما طالب المشاركون الحكومة بمنع تصدير الخضار الأردنية إلى الكيان الصهيوني.

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في غزة، وعدم اتخاذهم أية خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم، بل وذهاب بعض الأنظمة إلى مدّ الكيان باحتياجاته من البضائع في ظلّ قيام جماعة الحوثي بمنع مرور السفن والبواخر التي تحمل بضائع للكيان الصهيوني من البحر الأحمر.