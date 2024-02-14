فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الجنوبية الخميس

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الجنوبية، غداً الخميس، لغايات صيانة الشبكة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصرا، سيشمل مناطق: سويمة، ومركزي أمن ودفاع مدني البحر الميت، وشارع الهدهد، وسكن الكمبنسكي، ومنتجع القرية المائية.