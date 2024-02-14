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إجلاء 11 أردنيا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

منذ ساعتين
إجلاء 11 أردنيا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وطنا اليوم:أعلنت ⁧‫مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين‬⁩ إجلاء 11 مواطناً أردنياً اليوم، من أصل 54 أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلائهم من قطاع غز‬⁩ة إلى جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية الشقيقة عبر معبر ⁧‫رفح أمس‬⁩.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 9 مواطنين أردنيين من أصل 11 مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.
وقال إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. وأضاف بأن شخصين آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.
وأضاف أن عدد المواطنيين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 723 شخصاً من أصل 1184 مسجلين على قوائم الوزارة.
وأكد أن فريقاً من السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.
وجدد الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.jo


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