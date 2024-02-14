الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع وزارة الخارجيه وشؤون المغتربين وبدعم مشترك من منظمة (Human Appeal) طائرتي مساعدات جديدة لأهلنا في غزة ليتم ادخالها من خلال معبر رفح.

وحملت الطائرتان على متنها المواد والمستهلكات الطبية، ضمن الجهود الأردنية في دعم القطاع الصحي في غزة، ليتم ادخالها من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: “استمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تم تجهيز وارسال طائرتي مساعدات طبية بدعم من منظمة Human Appeal، ضمن الجهود الانسانية في دعم القطاع الصحي في غزة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع والنقص الشديد في المواد الطبية والأدوية.

وأضاف الشبلي، سيستمر الجسر الجوي ويرافقه الجسر البري في ادخال المساعدات لأهلنا في غزة والتي تخفف من المعاناة التي يمرون بها “.

وصل عدد الطائرات المرسلة من الأردن الى أهلنا في غزة اثني وخمسين طائرة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo