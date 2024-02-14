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رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان غدا

منذ ساعتين
رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية إلى اليابان غدا

وطنا اليوم:يبدأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، زيارة رسمية إلى اليابان غدا الخميس، يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
كما يلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة، التي يرافقه خلالها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، عددا من المسؤولين اليابانيين لبحث آفاق توسيع التعاون والشراكة بين الأردن واليابان سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.
وتهدف زيارة الخصاونة إلى اليابان أيضا إلى إجراء مباحثات سياسية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري لاطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفي إطار حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


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