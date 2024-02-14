شركة المدن الصناعية الاردنية تؤكد دور مجالس المحافظات في الترويج الاستثماري

وطنا اليوم:أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية الدور الهام والمحوري لمجالس المحافظات في الترويج لبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الصناعية.

وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد اليوم الأربعاء خلال استقباله رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك برئاسة الدكتور عبدالله فلاح العبادله وعضو المجلس صبري الضلاعين ورئيس لجنة الاستثمار في المجلس صبري الكساسبة وعضو اللجنة المهندسة أنسام الضلاعين أن عدد الاستثمارات الصناعية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بمحافظة الكرك وصل إلى ٤٤ استثمار صناعي من ١٣ استثمارا صناعيا جديدا تم استقطابها العام الماضي نتيجة لحزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة للمستثمرين الراغبين بإقامة استثماراتهم فيها

واضاف السيد جويعد أن حجم هذه الاستثمارات وصل ٤٧ مليون دينار أردني فيما وفرت قرابة ٩٠٠ فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

وكشف السيد جويعد إلى لقاء مرتقب ستنظمه المدن الصناعية في محافظة الكرك للترويج لمدينة الحسين الصناعية بالشراكة مع مجلس المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة الكرك. إضافة إلى إطلاع المستثمرين عن كثب على واقع الاستثمار في المدينة وخوافز الاستثمار فيها.

وأشار السيد جويعد إلى أن عدد من طلبات الاستثمار يجري التحضير لها لتنضم إلى الاستثمارات الجديدة في مدينة الحسين الصناعية نتيجة الحوافز التي أقرت للمدينة وتتعلق بخفض كلف الطاقة وإشراك العاملين في الشركات الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية وخفض كلف المناولة في ميناء العقبة.

وجدد جويعد سعي الشركة لتوثيق العلاقة مع مجلس المحافظة بما يخدم الترويج لاستقطاب الاستثمارات إليها إضافة إلى نية الشركة تعزيز الحوافز الممنوحة لمستثمرين المدينة والراغبين بالاستثمار فيها بعدد من الحوافز الجديده.

الى ذلك طالب رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادله باستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية وتعزيز الحوافز للمدينة وخلق المزيد من فرص العمل. مشيدا بجهود شركة المدن الصناعية الاردنية وإدارة مدينة الحسين الصناعية في الترويج للمدينة وجعلها في مقدمة خيارات المستثمرين الصناعيين.

وقدم أعضاء مجلس محافظة الكرك عددا من المقترحات لزيادة استقطاب الاستثمارات الصناعية لمحافظة الكرك والمدينة الصناعية وتفعيل دور مجلس المحافظة في المجال الاستثماري .

وكان الوفد الضيف قد استمع بإيجاز عن شركة المدن الصناعية الاردنية قدمه مدير الترويج السيد كي مروان بحضور نائب مدير المدن الصناعية عدي عبيدات ومساعد المدير العام السيد معتز نمروقه ومدير مدينة الحسين الصناعية عبدالحليم القراله استعرض خلاله واقع المدينة الاستثماري وفرص الاستثمار فيها .

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا دعم اسعار الطاقة الكهربائية للإستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسبة 75% لاول ٥ سنوات ضافة الى شمول المدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية ولمدة ثلاث سنوات ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع (50%) من الحد الادنى للاجور مضافاً إليها مبلغ (25) دينار بدل ضمان إجتماعي ومبلغ (25) دينار بدل مواصلات، اضافة الى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.