الزراعة توقع اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه

وطنا اليوم:وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

ويأتي المشروع في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع إضافة الى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.

وأكد الحنيفات أن هذان المصنعان سيعملان على خلق 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم انشاؤهم لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً إضافة إلى تقليل الاستيراد والذي يصل الى ملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والإبتكار من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي .

وبين حنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات وقد تم لغاية الآن تمويل 16مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 مليون دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.