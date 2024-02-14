4 شهداء و9 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، إن 4 أشخاص استشهدوا و9 أصيبوا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأربعاء، إن أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي على الجنوب.

وأفادت الوكالة، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عند نحو الساعة 1:00 مساء بالتوقيت المحلي (11:00 ت غ) عدوانا جويا، موضحة أنه شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق “عدشيت” -“القصيبة”.

وبينت أن الغارة أدت إلى إصابات وتدمير المبنى بالكامل.

وأضافت أن طائرات الاحتلال نفذت غارة استهدفت منطقة “بصليا” عند أطراف بلدة “جباع”.

وتابعت أن طيران الاحتلال الحربي أغار على أطراف بلدات في قضاء “جزين”.

وقالت إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلا في غارة على المنطقة الواقعة ما بين “الشهابية” و”كفردونين” جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الغارة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن البدء بشن موجة واسعة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق الأربعاء، إن مستوطنة قتلت وأصيب 7 أشخاص جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على صفد في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.