“صناعة الأردن” و”مشروع مكانتي” يوقعان اتفاقية لتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الصناعي

وطنا اليوم:وقعت غرفة صناعة الاردن ومشروع “مكانتي” المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تحسين فرص توظيف النساء في القطاعين الخاص والعام بما يخص المناصب القيادية من خلال التعاون على ثلاث محاور : الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة ألاردن السيد هاني أبو حسان رئيس غرفة صناعة اربد ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.

نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني ابوحسان، أكد على الدور الهام التي تقوم به الغرف الصناعية ومن خلال القطاع الصناعي في تعزيز دور المرأة يشكل أحد أولوياتها ، ويتماشى مع استراتيجيتها في توفير فرص توظيف متساوية للإناث والذكور في القطاعات الصناعية.

وأضاف ابوحسان انه وحسب اخر تحديثات المسح الصناعي، بلغت نسبة الإناث العاملات في الصناعة ككل حوالي 34%، وبالنظر إلى القطاعات الصناعية الفرعية فقد وصلت نسبة النساء في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات إلى 67.5%، و34.5% في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

من جانبه أوضح نائب مدير مشروع “مكانتي” جون ويليام بأن الشركات التي لديها فرص قيادية وقوى عاملة متنوعة تتفوق في الأداء على نظيراتها ذات التنوع الأقل بين الجنسين، وأن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل الأردني يمكن أن يعزز الناتج المحلي الكلي بأكثر من 20%، مشيرا الى انه ومن خلال بيئة تمكينية تدعم وصول المرأة إلى مناصب قيادية متقدمة ،فان ذلك يؤدي الى تعزيز انصاف المجتمع ودفع نمو الأعمال والابتكار.

مدير عام غرفة صناعة الأردن بالوكالة إسحاق عربيات ، اشار الى إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز وتمكين المرأة في بيئة الاعمال بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص والذي يعتبر المشغل الرئيس من بين القطاعات الاخرى، حيث يبلغ عدد العاملين فيه حوالي (260) الف عامل وعاملة يعيلون اكثر من مليون مواطن.

واضاف عربيات أن هذا التعاون يستهدف رفع نسبة تمكين وتشغيل الإناث العاملات في القطاع الصناعي وتحقيق التوازن في فرص العمل بين الجنسين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص عمل متساوية للرجال والنساء وخلق بيئة عمل آمنة وداعمة.