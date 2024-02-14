ضبط 593 متسولا في الأردن خلال 31 يوما

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، تقريرها لشهر كانون الثاني/يناير 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنين في دور كبار السن، و39 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية.

وبحسب التقرير استقبلت 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 576 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة 34,342 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 4 أسر.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 11,285 اتصالا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91 في المئة.

كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ34,342 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ16,044 أسرة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولا ومتسولة