ضبط 19 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 9 قضايا نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 19 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العاصمة إذ جرى بعد جهد استخباري وجمع للمعلومات حول خلية لتهريب المخدرات تحديد هوياتهم وإعدادهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها لاحدى دول الجوار عن طريق إخفائها داخل برواز ( صورة ) بطريقة مخفية ، وإرسالها كطرد بريدي، إذ تم تحديد مكان وجود الطرد وضبطه وعثر بداخله على 25 ألف حبة مخدرة وبالتزامن مع ذلك تحركت فرق القبض والمداهمة وتمكنت من إلقاء القبض على الاشخاص الثلاثة المتورطين .

كما وجرى كذلك في محافظة العاصمة التعامل مع ثلاث قضايا أخرى القي القبض في القضية الأولى على شخص مصنف بالخطر جدا والمسلح وبحقه 15 طلبا أمنيًا لادارة مكافحة المخدرات، اضافة الى 28 طلبا بقضايا اخرى ومتوارٍ عن الانظار منذ سنوات بعد أن تم تحديد مكان وجوده ومداهمته، وفي القضية الثانية جرت متابعة شخصين من مروجي المخدرات في مناطق جنوب العاصمة وبعد التأكد من حيازتهما للمواد المخدرة جرت مداهمة مركبة يستقلانها وأُلقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 36 كف حشيش و 36 علبة صغيرة تحوي مادة زيت الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وفي القضية الاخيرة في العاصمة ضبط نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة بحوزة مروجين اثنين بعد إلقاء القبض عليهما.

وفي محافظة المفرق وبعد جمع المعلومات حول أربعة تجار للمخدرات ومراقبة نشاطهم الجرمي وتحديد مكان اخفائهم للمواد المخدرة القي القبض عليهم جميعا بعد مداهمتهم وضبط بحوزتهم 10 الآف حبة مخدرة ، فيما أُلقي القبض في احدى مناطق البادية الشمالية على تاجر للمخدرات وضبط بحوزته اربعة اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة .

وفي محافظة معان دوهم احد تجار المخدرات وضبط بحوزته 4 الآف حبة مخدرة وكف ونصف حشيش ، كما وأُلقي القبض في محافظة اربد على ثلاثة مروجين للمخدرات بعد التأكد من قيامهم بترويج المواد المخدرة في المحافظة وضبط بحوزتهم 7 كفوف حشيش ، وفي آخر القضايا في محافظة الكرك أُلقي القبض على شخصين من معتادي ترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 2000 حبة مخدرة و 6 كفوف حشيش، وجرت إحالة القضايا كافّة إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.