قرارات جديدة صادرة عن الحكومة

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء وكالة الأمم المتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللَّاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أثمان الكتب المدرسيَّة للأعوام (2019-2023م) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار.

وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرَّر في شهر تشرين الأوَّل الماضي تخصيص 3 مبلغ ملايين دينار دعماً لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (ألاونروا).

ويأتي القرار نظراً للظُّروف الماليَّة الصَّعبة التي تمرُّ بها الوكالة، ولمساعدتها على تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة، وذلك انسجاماً مع موقف المملكة الدَّاعم للأونروا.

على صعيد اخر أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الزِّراعة لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023م، الذي نصَّ على استحداث أمانة سرّ للمجلس، تتولَّى تنظيم اجتماعات المجلس، وتدوين محاضِر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته، وحفظ قيوده وسجلَّاته.

كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (551) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.