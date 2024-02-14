بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة تصرف 500 ألف دينار دعما إضافيا لاتحاد كرة القدم

منذ 5 ساعات
الحكومة تصرف 500 ألف دينار دعما إضافيا لاتحاد كرة القدم

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ 500 ألف دينار دعماً إضافيَّاً للاتحاد الأردني لكرة القدم؛ لتُضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قرَّر مجلس الوزراء تقديمها للاتحاد وتم صرفها يوم الخميس الماضي.
ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى بحصوله على الميدالية الفضيَّة في بطولة كأس آسيا، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل المستشار الثقافي العراقي

16:41

انخفاض غير مسبوق في مبيعات الورد الأحمر بالأردن

16:37

الأردنية تحتضن أعمال مؤتمر التأسيس لاتحاد الأكاديميات العربيات

16:30

شركة المدن الصناعية الاردنية تؤكد دور مجالس المحافظات في الترويج الاستثماري

16:23

التعليم العالي يفتح القبول المباشر لخريجي الدورة التكميلية

16:19

الزراعة توقع اتفاقية مع مصنعين لتجفيف الخضار والفواكه

16:15

ورشة عمل إيراسموس بلس تجمع العاملين في التعليم العالي والتعليم المهني والشباب في الأردن

15:58

الخارجية الفلسطينية ترحب بمواقف الملك الأخوية والشجاعة

15:45

4 شهداء و9 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان

15:40

اللغة العربية: خطوة إلى الأمام، وأخرى إلى الخلف  كتاب السابع: نموذجًا!

15:31

مشوقة يسأل الخصاونة عن مركز الدراسات الاسرائيلية في الاردن

15:21

صناعة المستقبل بأيدينا: رحلتنا المحلية في عالم الذكاء الاصطناعي للتقليل من مخاطره

وفيات
وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024