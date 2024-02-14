الحكومة تصرف 500 ألف دينار دعما إضافيا لاتحاد كرة القدم

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ 500 ألف دينار دعماً إضافيَّاً للاتحاد الأردني لكرة القدم؛ لتُضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قرَّر مجلس الوزراء تقديمها للاتحاد وتم صرفها يوم الخميس الماضي.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى بحصوله على الميدالية الفضيَّة في بطولة كأس آسيا، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.