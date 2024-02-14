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مصدر ينفي إنهاء دوام الموظفين مبكرا الخميس

منذ 5 ساعات
مصدر ينفي إنهاء دوام الموظفين مبكرا الخميس

وطنا اليوم:تداول نشطاء عبر منصات التواصل منذ أمس الثلاثاء منشورا ادعو أنه يعود لبلاغ صادر عن رئاسة الوزراء، يقضي بإنهاء دوام الموظفين يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شباط في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
مصدر مطلع نفى صدور مثل هكذا بلاغ، مبينا أن المنشور المتداول مكتوب من قبل أفراد بعينهم وتم توزيعه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد المصدر أنه في حال صدور أي بلاغ رسمي يتم تعميمه من خلال القنوات والصفحات الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء والوزارات المعنية، موضحا أنه لا يوجد ما يقتضي على إثره إنهاء دوام الموظفين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
وجاء في المنشور المتداول:”أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً رسمياً يقضي بإنهاء دوام يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك


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