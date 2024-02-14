قتيل وجرحى إثر قصف من جنوب لبنان على مدينة صفد

وطنا اليوم:ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد بالجليل الأعلى، وأوضح أن 3 من هؤلاء إصابتهم خطيرة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط قتيل نتيجة الصاروخ الذي سقط على أحد المباني في صفد.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه على صفد، وأوضحت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير، وأوضحت أن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.