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بعد خسارة 3000 دبابة في أوكرانيا.. روسيا تعود للسلاح القديم

منذ ثانيتين
بعد خسارة 3000 دبابة في أوكرانيا.. روسيا تعود للسلاح القديم

وطنا اليوم:أكد مركز أبحاث مرموق، الثلاثاء، أن روسيا فقدت أكثر من 3000 دبابة في أوكرانيا، وهوما يعادل إجمالي مخزونها قبل الحرب، لكن لديها ما يكفي من المركبات المدرعة ذات الجودة المنخفضة المخزنة منذ سنوات من أجل الإحلال.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن أوكرانيا تكبدت أيضا خسائر فادحة منذ الاجتياح الروسي في فبراير 2022، لكن تجديد الغرب لمخزونها العسكري أتاح لها الحفاظ على المخزونات مع تحسين الجودة.
وحتى بعد خسارة الكثير من الدبابات، بما في ذلك نحو 1120 العام الماضي، لا يزال لدى روسيا تقريبا ضعف عدد الدبابات المتاحة للقتال لدى أوكرانيا، وفقا لتقرير التوازن العسكري السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو أداة بحثية رئيسية لمحللي الدفاع.
وقال هنري بويد، المتخصص في القدرات العسكرية بالمعهد، إن روسيا حققت تقريبا “نقطة التعادل” فيما يتعلق بالاستبدال. وقدر أنها أدخلت قرابة 1000 إلى 1500 دبابة إضافية الخدمة العام الماضي.
لكنه قال إن 200 منها على الأكثر حديث التصنيع، والغالبية العظمى منها عبارة عن نماذج قديمة محدثة.
وقال التقرير: “لقد تمكنت موسكو من مقايضة الجودة بالكمية… من خلال سحب آلاف الدبابات القديمة من المخازن بمعدل قد يصل في بعض الأحيان إلى 90 دبابة شهريا”.
وتمكن المخزونات الروسية موسكو من “تحمل خسائر فادحة لنحو 3 سنوات أخرى وتجديد الدبابات، حتى لو بمعايير فنية أقل، بغض النظر عن قدرتها على إنتاج معدات جديدة”.


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