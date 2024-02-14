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نصر الله يحذر مواطني جنوب لبنان من العميل القاتل

منذ 3 ثواني
نصر الله يحذر مواطني جنوب لبنان من العميل القاتل

وطنا اليوم:دعا الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مقاتلي الحزب وعائلاتهم وأهل الجنوب اللبناني إلى الاستغناء عن “الهاتف المحمول”.
ووصف نصر الله الهواتف المحمولة “بالجاسوس القاتل”، الذي يقدم معلومات دقيقة “ومجانية” لإسرائيل.
وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة “يوم الجريح”: “أدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي الذي يعتبر “عميلا قاتلا”.
وأضاف: “يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي”.
وصرح نصر الله بأن “الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو ولذلك يجب إطفاؤها في هذه المعركة”.
وذكر في السياق أن “العدو يستند بشكل أساسي في اعتداءاته على القدرات الفنية التجسسية”.
وقال أمين عام حزب الله إن إسرائيل وبعد مرور 130 يوما من الحرب ما زالت تواجه سياسة العجز والفشل.
وأضاف نصر الله أن ما تقوم به “المقاومة في جبهة لبنان هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب على المستوى الوطني”.
وأكد أمين عام حزب الله أن الجبهة اللبنانية ستواصل دعم قطاع غزة.


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