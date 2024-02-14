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تعرف على القاتل الصامت واحذر منه

منذ ساعة واحدة
تعرف على القاتل الصامت واحذر منه

وطنا اليوم:نشرت مديرية الأمن العام، مقطعا تعريفيا بغاز أول أوكسيد الكربون الذي يسمى بالقاتل الصامت، والذي ينتج عن الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.
وقالت المديرية في الفيديو التعريفي إن أول أوكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، وسام جدا ويستسلم له من يستنشقه دون أن يدرك، وإن الاستخدام الخاطئ للمدافئ وعدم توفر التهوية يجعل منه قاتلا صامتا في المنزل.
غاز أول أوكسيد الكربون، المعروف أيضا باسم CO، هو مركب كيميائي يتألف من ذرة كربون وذرة أكسجين. ويُعتبر CO غازًا عديم اللون والرائحة وغير قابل للاشتعال. ينتج هذا الغاز عندما يحترق الوقود بشكل غير كامل نتيجة لنقص الأكسجين، مثل في حالات احتراق الغاز الطبيعي أو الفحم أو البنزين في المحركات الداخلية أو أفران التدفئة.
وتعتبر غازات أول أوكسيد الكربون سامة بشكل خاص بسبب قدرتها على عرقلة قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين في الدم. إذا تم استنشاق كميات كبيرة من هذا الغاز، فإنه يمكن أن يؤدي إلى التسمم بأول أوكسيد الكربون، والذي يمكن أن يكون قاتلاً في حالات الاحتراق المغلقة غير المهولة.
وتستخدم أجهزة اختبار غاز أول أوكسيد الكربون في المنازل والمباني التجارية كوسيلة للكشف المبكر عن تسرب هذا الغاز السام، والذي قد يكون ناتجًا عن أنظمة التدفئة أو الأفران أو المدافئ التي تعمل بالغاز.


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