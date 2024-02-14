تقرير: الاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم التقاط الاتصالات

وطنا اليوم:قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه وثق تعمد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي “قتل مدنيين فلسطينيين منهم صحفيون خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات والإنترنت للتواصل مع ذويهم أو جهات عملهم”.

وأضاف المرصد في بيان له، أن الاحتلال “قتلهم من خلال استهدافهم المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة”.

وأشار إلى أنه “وثق خلال أقل من أسبوع استشهاد ما لا يقل عن سبعة مدنيين في شمال غزة، بعد استهدافهم بشكل مباشر من طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي في منطقة البشير في تل الزعتر بمخيم جباليا، في أثناء محاولتهم الاتصال بشبكة الانترنت للاطمئنان على ذويهم وأقاربهم”.

وأوضح المرصد، أنه “نتيجة تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية محطات الإرسال الخاصة بشبكات الهاتف المحمول وتدمير مقاسم الاتصالات الفلسطينية، يلجأ المدنيون الفلسطينيون إلى أماكن مرتفعة في محاولة لالتقاط إشارة اتصالات لشبكات بديلة لتشغيل الإنترنت على بطاقات إلكترونية، إلاّ أن القوات الإسرائيلية تستهدف هؤلاء المدنيين بشكل متعمد”.

وبحسب المرصد، فإن “الاستهدافات الإسرائيلية للمدنيين خلال محاولتهم التقاط إشارة الاتصالات والإنترنت تركز على المناطق المحاصرة، التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعرقل التغطية الصحافية لتلك الانتهاكات ويحول دون قدرة السكان على نقلها”.