بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الدلابيح: انخفاض حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 45%

منذ ساعة واحدة
Crane lifting up container in yard

وطنا اليوم:قال أمين عام نقابة الملاحة في الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، إن حجم المناولة في ميناء العقبة انخفض بنسبة 45%، بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.
وأضاف الدلابيح ، أن أن الأردن يستورد حوالي 420 ألف حاوية سنويًا إلى ميناء العقبة، حيث تأتي حوالي 260 ألف حاوية، ما يعادل 62%، عبر البحر الأحمر، بينما تأتي 38% عبر قناة السويس.
وأشار إلى أن البحر الأحمر مهم للتجارة العالمية، حيث يمر نحو 6 بالمئة التجارة العالمية من مضيق باب المندب.
وبين الدلابيح أن حوالي 21 ألف سفينة تعبر سنويًا من مضيق باب المندب، بمتوسط يومي يصل إلى 60 سفينة، مشددا على أن أي نقص أو زيادة في عدد السفن ينعكس سلبًا على قناة السويس.
وأوضح الدلابيح أن الكلفة الإضافية للباخرة الواحدة تصل إلى 3 مليون دولار خلال رحلتها، نتيجة تغيير مسار الإبحار من البحر الأحمر إلى وجهات أخرى للوصول إلى وجهتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحاويات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:39

بمثابة ضوء اخضر .. مسؤولون أميركيون: واشنطن لن تعاقب إسرائيل إذا اجتاحت رفح

10:29

الجمارك تحذر من روابط وهمية تستهدف سرقة البيانات والاحتيال

10:25

وفيات الأربعاء 14-2-2024

10:22

الميثاق الوطني: فخورون بالصناعات الوطنية لجودتها العالية رغم التحديات

10:17

بعد خسارة 3000 دبابة في أوكرانيا.. روسيا تعود للسلاح القديم

10:08

نصر الله يحذر مواطني جنوب لبنان من العميل القاتل

09:58

الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو لتعليم أطفال في الأردن

09:53

متحدث أممي: 30 بالمئة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر

09:43

تعرف على القاتل الصامت واحذر منه

09:36

تقرير: الاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين خلال محاولتهم التقاط الاتصالات

09:22

المعشر: هدف الاحتلال من حرب غزة تهجير الفلسطينيين

09:16

الأمن يحذر من الحالة الجوية المتوقعة في الأردن

وفيات
وفيات الأربعاء 14-2-2024وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024