الدلابيح: انخفاض حجم المناولة في ميناء العقبة بنسبة 45%

وطنا اليوم:قال أمين عام نقابة الملاحة في الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، إن حجم المناولة في ميناء العقبة انخفض بنسبة 45%، بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

وأضاف الدلابيح ، أن أن الأردن يستورد حوالي 420 ألف حاوية سنويًا إلى ميناء العقبة، حيث تأتي حوالي 260 ألف حاوية، ما يعادل 62%، عبر البحر الأحمر، بينما تأتي 38% عبر قناة السويس.

وأشار إلى أن البحر الأحمر مهم للتجارة العالمية، حيث يمر نحو 6 بالمئة التجارة العالمية من مضيق باب المندب.

وبين الدلابيح أن حوالي 21 ألف سفينة تعبر سنويًا من مضيق باب المندب، بمتوسط يومي يصل إلى 60 سفينة، مشددا على أن أي نقص أو زيادة في عدد السفن ينعكس سلبًا على قناة السويس.

وأوضح الدلابيح أن الكلفة الإضافية للباخرة الواحدة تصل إلى 3 مليون دولار خلال رحلتها، نتيجة تغيير مسار الإبحار من البحر الأحمر إلى وجهات أخرى للوصول إلى وجهتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحاويات.