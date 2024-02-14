الأمن يحذر من الحالة الجوية المتوقعة في الأردن

وطنا اليوم:في ظل الحالة الجوية السائدة وتوقعات تأثر الأردن بحالة عدم استقرار جوي، دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول خصوصا في المناطق الجنوبية.

وأكدت المديرية على ضرورة التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار، قد تكون غزيرة أحياناً حسب النشرات الجوية الصادرة، لافتة إلى أهمية الابتعاد عن التجمعات المائية تجنبا لخطر السقوط فيها، وعدم المجازفة بقطعها سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الأربعاء، ويعود الطقس ليُصبح باردا في أغلب المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من شمال ووسط الأردن، بالإضافة إلى بعض مناطق البادية الجنوبية و الشرقية، قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع تساقط لزخات البَرَد، الأمر الذي قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات