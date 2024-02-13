النائب ميادة شريم تجري زيارة تفقّدية للمراكز الصحية في منطقة بسمان بالعاصمة 

وطنا اليوم – ضمن سلسلة الزيارات التفقدية المتواصلة، قامت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب ميادة شريم، بجولة ميدانية للمراكز الصحية الأولية في منطقة بسمان بالعاصمة عمان، للإطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى.

وشملت الجولة التفقدية التي حضرها مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية الدكتور رياض الشياب، ثلاثة مراكز صحية أولية وهي : مركز صحي النزهة، مركز صحي الهاشمي الشمالي، ومركز صحي القصور.

واطلعت النائب شريم خلال الجولة على واقع الخدمات الطبية المتوفرة في المراكز الصحية الأولية، والبنية التحتية لهذه المراكز، حيث جرى رصد عدة ملاحظات تم تقديمها لوزارة الصحة من قبل النائب ميادة شريم.

تفاصيل الجولة الميدانية

كان مركز صحي الهاشمي الشمالي أولى محطات الزيارة التفقدية المفاجئة، حيث أكدت النائب ميادة شريم خلال اطلاعها على الخدمات الصحية والبنية التحتية، أن المركز بحاجة ماسة إلى صيانة كبيرة حيث لوحظ وجود تسريب للمياه في سقف المركز، إضافة إلى نقص حاد في الكوادر الطبية والتمريضية والعلاجات التي يحتاج لها المرضى والمراجعين وانعدام في التنظيم لتقديم الخدمة الامثل للمواطنين.

أما في مركز صحي النزهة، فقد أكدت شريم حاجة المركز إلى الصيانة الشاملة، إضافة لوجود نقص في الكوادر والعلاجات.

أما مركز صحي القصور، فقد أكدت شريم أن المركز بحاجة ماسة وفورية لإعادة تأهيل شاملة وكاملة، بحيث ان المبنى لا يتناسب مع أساسيات تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إضافة إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وأكدت شريم انها اتفقت مع وزارة الصحة لإيجاد حل فوري لمركز القصور، بحيث يتم استئجار مبنى جديد لنقل المركز اليه ورفده بالمستلزمات التي يحتاجها لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضافت شريم انها اتفقت مع الوزارة أيضا على ضرورة انشاء مركز صحي شامل، لتقديم الخدمة الصحية الامثل لأهالي مناطق النزهة والهاشمي الشمالي والقصور والاستقلال وشارع الأردن ومخيم الحسين وضاحية الأمير الحسن (منطقة بسمان) ، وذلك بالتشارك ما بين وزارة الصحة ومجلس المحافظة.

ونوهت شريم أنها ستنفذ سلسلة جولات ميدانية لاحقا، لذات المنطقة ولمناطق أخرى، وذلك للتأكد من ضرورة تقديم الخدمات الصحية الامثل للمواطنين.