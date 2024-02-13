الاحتلال يدعي حصوله على فيديو لـ السنوار وزوجته في غزة

وطنا اليوم:ادعت تقارير عبرية أن لدى جيش الاحتلال فيديو يُظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في أحد الأنفاق في مدينة خانيونس، زاعمة أن الفيديو التُقط قبل عدة أسابيع.

وقالت إن جيش الاحتلال تحصل على الفيديو الذي تبلغ مدته وفقا لهم دقيقة واحدة، من كاميرا، مبينة أن الفيديو أظهر السنوار مع زوجته واثنين أو ثلاثة من الأطفال، بالإضافة إلى شخص آخر.

وأوضحت القناة 13 أنه بحسب التسجيل المصور، إن السنوار لم يتعرض للإصابة خلال الغارات الإسرائيلية المتواصلة على خان يونس.

ولم ينشر الجيش الإسرائيلي الفيديو أو بيانا بشأنه حتى اللحظة.

تقول القناة 13 إن الفيديو وصل إلى الجيش الإسرائيلي عندما قامت قواته بفحص النفق الاستراتيجي، وعثرت على كاميرا أمنية فيه – حيث تم تسجيل السنوار وهو يسير مع زوجته وأطفاله، دون أن يبدو أنهم مصابون.

والآن، يقوم الجيش الإسرائيلي والشاباك بتحليل متعمق لمقاطع الفيديو لزعيم حماس في غزة من أجل استخلاص معلومات جديدة.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعرفون متى تم تصوير الفيديو.