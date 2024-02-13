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التنمية: 18 مليون دينار لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً للعامين المقبلين

13 فبراير 2024
التنمية: 18 مليون دينار لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً للعامين المقبلين

وطنا اليوم:ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية للسنة المالية 2024.
وقال العين المعشر، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة وفاء بني مصطفى، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وتقديم المعونة للفئات المستحقة وما تم رصده في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية.
من جانبها، قالت بني مصطفى إنه تم رصد حوالي 18 مليون دينار للعامين المقبلين كمخصصات للصندوق لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً والمسجلين على القوائم من خلال تطبيق شروط تعتمد معادلة استهداف يجري معالجتها شهريا لإيصال تلك المعونة لمستحقيها.
وتحدثت عن التركيز على التمكين الاقتصادي للعائلات من خلال “برنامج التخريج”، الذي يقوم على إيجاد مهارات لأبناء هذه العائلات لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى برنامج للتمويل الناعم الموجه للمرأة في المشاريع الصغيرة لتمكين العائلات في الاعتماد على الذات، وتغيير نمطية الاعتماد على المعونة.
وقالت بني مصطفى بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، إن ما جرى رصده في موازنة الوزارة جاء بسبب برامج مهمة تتبناها الوزارة بتقديم خدمات مساندة للفئات الهشة ومكافحة الفقر وتشغيل المراكز الخاصة بالإدماج وتأهيل الأطفال.
وأضافت أن هناك نظاما سيجري إقراره للحضانات المنزلية لتسجيلها وخضوعها للرقابة حمايةً لفئة الأطفال، مشيرة إلى ما تم إنجازه من تعديلات على قانون الجمعيات العامة وإخضاع اليانصيب الخيري لنظام يساعد للرقابة عليها.
وأكدت أهمية ما ورد من تعديلات في مشروع قانون التنمية الاجتماعية في مهننة العمل الذي يسهل عمل الوزارة في رفع الخدمات الاجتماعية، مبينة أن هناك شرائح جديدة ظهرت نتيجة التغيرات الحاصلة في المجتمع وهو التحدي الذي تعمل عليه الوزارة.
ولفتت إلى أتمتة 8 خدمات للوزارة سيجري إطلاقها إضافة إلى إطلاق منصة “تكامل” لتسجيل الجمعيات والمنتفعين منها، لحماية حقوق المنتفعين وتحقيق الحوكمة.


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