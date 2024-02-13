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عملية مزدوجة للقسام وسيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية

13 فبراير 2024
050627-N-0295M-053 St. Inigoes, Md. (June 27, 2005) Ð A Skylark Unmanned Aerial Vehicle (UAV) on display at the 2005 Naval UAV Air Demo held at the Webster Field Annex of Naval Air Station Patuxent River. Skylark is a man-pack system for close range, over the hill surveillance and reconnaissance. The UAV, designed for perimeter security, border surveillance and law enforcement, has a wingspan of 2.4 meters and has a mission endurance of two hours. Its payload can include a color television camera and a forward-looking infrared sensor. The daylong UAV demonstration highlights unmanned technology and capabilities from the military and industry and offers a unique opportunity to display and demonstrate full-scale systems and hardware. This yearÕs theme was, ÒFocusing Unmanned Technology on the Global War on Terror.Ó U.S. Navy photo by PhotographerÕs Mate 2nd Class Daniel J. McLain (RELEASED)

وطنا اليوم:أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على طائرة استطلاع من طراز “سكاي لارك” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
وأضافت القسام “استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال خان يونس وفور وصول قوة لإنقاذهم استهدفنا ناقلة جند ثانية”.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 5 جنود تحصنت داخل منزل في عبسان الكبيرة.
وأضافت “اشتبكنا مع قوة صهيونية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.


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