عملية مزدوجة للقسام وسيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية

وطنا اليوم:أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها تمكنوا من السيطرة على طائرة استطلاع من طراز “سكاي لارك” شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت القسام “استهدفنا ناقلة جند صهيونية شمال خان يونس وفور وصول قوة لإنقاذهم استهدفنا ناقلة جند ثانية”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أن مقاتليها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 5 جنود تحصنت داخل منزل في عبسان الكبيرة.

وأضافت “اشتبكنا مع قوة صهيونية من 7 جنود من مسافة صفر شرق خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح”.