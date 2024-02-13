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وزير الأوقاف يوضح حول إلزام الأئمة بخطبة الجمعة

منذ 3 ثواني
وزير الأوقاف يوضح حول إلزام الأئمة بخطبة الجمعة

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن خطبة الجمعة الموحدة التي توزع على أئمة المساجد، غير ملزمة من حيث المادة العلمية المرفقة، بينما ترسل الوزارة الموضوع مرفقا بمادة علمية مقترحة.
وبين الوزير أن للخطيب مطلق الحرية في استعراض مشاكل الناس حسب السياق المكاني والزماني الذي يمر فيه مجتمع المنطقة التي يخطب بها.
وأشار الوزير إلى تحديات وزارة الأوقاف المتعلقة في عشوائية بناء وتشييد المساجد في كثير من الأماكن، مبينا أن الوزارة ليست ضد أي توسع في بناء المساجد، وإنما هناك ضرورة لتنظيم بنائها على أن تكون المسافة بين كل مسجد وآخر كيلو متر واحد طولي.


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