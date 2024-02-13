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وزارة الاستثمار تنتهي من أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

منذ ساعتين
وزارة الاستثمار تنتهي من أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

وطنا اليوم:تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، اكملت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك استكمالاً للخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة ضمن المرحلة الأولى في شهر شباط من 2023.
وأضاف البيان ان المرحلة الثانية من مشروع الاتمتة تميزت بعمليات الربط الالكتروني على مستوى الاجراء لعدد من الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة للمشاريع حيث تم الربط مع دائرة الجمارك الأردنية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومديرية الدفاع المدني، بشكل يمكن المستثمر من الحصول على كامل الموافقات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية الكترونياً، وبهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات ولضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت وزارة الاستثمار ان إطلاق هذه الخدمات تتم من خلال منصة الكترونية، تمكن المستثمر بمجرد دخوله على المنصة من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الاجراء المتخذ من قبل الموظف المختص في الوزارة، إضافة الى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد، مبينة أن المستثمر يستطيع ان يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري بشكل إلكتروني من خلال الدخول على موقع وزارة الاستثمار www.moin.gov.jo ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الوزارة.


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