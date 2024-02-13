بشهادة معتمدة من “SpeedChecker” أورنج الأردن: الفايبر الأسرع في المملكة لعام 2023

وطنا اليوم:تم تكريم أورنج الأردن بجائزة أسرع إنترنت ثابت -فايبر في الأردن لسنة 2023 وذلك للعام الثاني على التوالي وفق شهادة معتمدة من موقعSpeedChecker العالمي، حيث بيّنت الدراسات واختبارات السرعة لمشتركي الإنترنت الثابت في الأردن أنّ أورنج هي الأسرع في المملكة لعامي 2022 و 2023.

وتم تسليم الجائزة لممثلي شركة أورنج، المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن السيدة نائلة الداود والمدير التنفيذي للمبيعات الكلية وتكنولوجيا المعلومات والشبكات المهندس وليد الدولات بالإضافة إلى عدد من موظفي الشركة.

وتعمل شركةSpeedChecker منذ عام 2008 في منطقة الشرق الأوسط، إذ ساعدت على توفير مواقع إلكترونية وتطبيقات ذكية تمكّن المستخدمين من التحقق من جودة الاتصال بشبكة الإنترنت مما ساهم في تحسين البنية التحتية للعديد من مزودي خدمات الإنترنت و الخلوي مع العلم بأن مقر الشركة الرئيسي في أيرلندا ومكاتبها في الإمارات العربية المتحدة .

وفي عصر تلعب فيه السرعة دوراً محورياً في إثراء تجربة المستخدمين خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الرقمية، تعتبر أورنج الأردن أن حصولها على هذه الشهادة التي تأتي عقب دراسة تفصيلية للسرعات تشمل عشرات الآلاف من المشتركين مع جميع مزودي خدمات الإنترنت على مدار عام 2023، وللمرة الثانية بعد عام 2022، ما هو إلا تتويج لدورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول.

وتحرص الشركة على توفير تجارب رقمية متميزة لكافة مشتركيها تشمل العمل والتعلم عن بُعد والترفيه بأعلى جودة بما في ذلك الألعاب ومشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت، إلى جانب حلولها المتقدمة والتطوير المستمر لشبكاتها القوية التي تلبي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم، لافتة إلى اعتزازها بثقة مشتركيها ومواصلتها كافة الجهود لتخطي التوقعات.

ويتوافق هذا الإنجاز مع عمل أورنج الأردن المستمر للاسثتمار في البنية التحتية لخدمات الفايبر بالإضافة إلى تزويد زبائنها بأحدث التقنيات وذلك من خلال أجهزة فايبر بوكس الأكثر تطوراً بتقنية Wi-Fi 6 التي تمكّن المشتركين من الحصول على سرعات أعلى وزيادة عدد الأجهزة المتصلة بال Wi-Fi وزمن استجابة أقل، بالإضافة إلى إطلاق سرعة10,000 ميجابت/ثانية حيث أطلقت هذه الخدمات لأول مرة في الأردن والمنطقة.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن فإن أورنج الأردن تستحوذ حالياً على الحصة السوقية الأكبر للفايبر في المملكة، وذلك نتيجة الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها الشركة لتحسين جودة خدماتها وتوسيع نطاق مختلف شبكاتها وخاصة شبكة الفايبر سواءً للمنازل أو لقطاع الأعمال، في معظم المناطق في عمان و المحافظات.