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جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

منذ ساعتين
جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

وطنا اليوم:قالت حكومة جنوب إفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.
وتعتزم سلطات الاحتلال توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع المحاصر.


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