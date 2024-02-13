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الفوسفات تتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم

منذ 3 ساعات
الفوسفات تتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم

وطنا اليوم:أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تقديم دعم مالي بقيمة 100 ألف دينار للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات إن هذا الدعم يأتي استجابة للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى القطاعين الحكومي والخاص بتوفيرالدعم للاتحاد الأردني لكرة القدم.

وأشار إلى أن هذا التبرع يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية للشركة، ومساهمة منها في دعم جهود الاتحاد للارتقاء بكرة القدم الأردنية، وتعزيز حضورها المحلي والعربي والعالمي في ضوء الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا 2023 وحل فيها وصيفا.

وأشاد الدكتور الذنيبات بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين في سعيه للنهوض بكرة القدم الأردنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مهنئا المنتخب الوطني على الإنجاز التاريخي الذي حققه للرياضة الأردنية وكرة القدم بشكل خاص.

وأكد الدكتور الذنيبات أهمية مساهمة القطاع الخاص الأردني في دعم الرياضة الأردنية، وتمكينها من المنافسة في المناسبات والبطولات الرياضية، بما يرفع اسم الأردن عاليا، ويعكس صور التكافل والتضامن للمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.


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