الاحتلال يستهدف صحفيين من قناة الجزيرة شمالي رفح

وطنا اليوم:أصيب مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والزميل المصور أحمد مطر بجروح خطيرة إثر استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراج شمال رفح.

وقد نُقل الزميلان إلى المستشفى الأوروبي حيث سيخضعان لعمليات جراحية.

ووفقا للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل اسماعيل ابو عمر، فيما صنفت إصابة الزميل أحمد مطر في يده بالخطيرة.

ودان الإعلام الحكومي بغزة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة.

وقال إن استهداف طاقم الجزيرة يأتي في إطار ترهيب الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة.