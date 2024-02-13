بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير الأوقاف: جزء كبير من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة

منذ 4 ساعات
وزير الأوقاف: جزء كبير من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي بلغت 333 مليون دينار.
وأضاف الخلايلة، خلال اللقاء الإعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء”، أن الصندوق المملوك للوزارة وزع نسبة أرباح جيدة على جميع المدخرين من 10 دنانير فأكثر حتى مليوني دينار.
وأكد أنه جرى إنفاق أكثر من 6 ملايين دينار على الأسر الفقيرة من صندوق الزكاة العام الماضي.
كما اكد إنّ جزء كبيرا من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة.
وأشار الخلايلة إلى أنه في العام الماضي وصلت عائدات استثمار الأوقاف 7 ملايين و400 ألف دينار لأول مرة، بحجم مشاريع منفذة 127 مليون دينار أوجدت فرص عمل لعشرين ألف مواطن.
ولفت إلى أن هناك 7500 مسجد في الأردن، تعمل الوزارة من خلالها على إبراز الوسطية ونبذ التطرف وتسريخ القيم الإسلامية، إضافة إلى 2200 دار لتحفيظ القرآن تنفق عليها الوزارة دون مقابل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:05

وزير المياه: مشاورات لشراكة مع القطاع الخاص بتمويل محلي في الناقل الوطني

19:00

وزير الأوقاف يوضح حول إلزام الأئمة بخطبة الجمعة

16:46

وزارة الاستثمار تنتهي من أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

16:44

بشهادة معتمدة من “SpeedChecker” أورنج الأردن: الفايبر الأسرع في المملكة لعام 2023

16:38

جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

16:31

المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

16:23

تحرك عربي بقيادة السعودية لوقف الحرب على غزة

16:06

جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

15:44

الفوسفات تتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم

15:42

وزير الأوقاف: كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار

15:36

فلسطين النيابية تزور دائرة الشؤون الفلسطينية

15:27

نجاح زراعة كلية من متبرع متوفى دماغيا في البشير

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024