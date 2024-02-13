وزير الأوقاف: جزء كبير من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي بلغت 333 مليون دينار.

وأضاف الخلايلة، خلال اللقاء الإعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء”، أن الصندوق المملوك للوزارة وزع نسبة أرباح جيدة على جميع المدخرين من 10 دنانير فأكثر حتى مليوني دينار.

وأكد أنه جرى إنفاق أكثر من 6 ملايين دينار على الأسر الفقيرة من صندوق الزكاة العام الماضي.

كما اكد إنّ جزء كبيرا من الأملاك الوقفية خصصت من أملاك الدولة.

وأشار الخلايلة إلى أنه في العام الماضي وصلت عائدات استثمار الأوقاف 7 ملايين و400 ألف دينار لأول مرة، بحجم مشاريع منفذة 127 مليون دينار أوجدت فرص عمل لعشرين ألف مواطن.

ولفت إلى أن هناك 7500 مسجد في الأردن، تعمل الوزارة من خلالها على إبراز الوسطية ونبذ التطرف وتسريخ القيم الإسلامية، إضافة إلى 2200 دار لتحفيظ القرآن تنفق عليها الوزارة دون مقابل.