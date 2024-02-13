صحفي قطري :علاقتنا مع الأردن أكبر من نتيجة مباراة كروية

وطنا اليوم:قال الصحفي القطري المعروف ورئيس تحرير صحيفة الشرق جابر الحرمي ان العلاقات الأخوية التي تربط بين قطر والأردن على المستوى الرسمي والشعبي أكبر من نتيجة مباراة، ولا يمكن للشعبين الشقيقين أن يسمحا بالعبث بها من قبل أي طرف كان.

وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة إكس: ما رأيناه في الأيام الماضية من تراشق وألفاظ أمر مؤسف وغير مقبول، وأجزم أنه لا يُرضي الجميع.

وقال الحرمي “يجب علينا جميعا أن نصون ونحافظ على العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وألا ننساق وراء هتافات غير محسوبة”.

وأكد الحرمي ان من يفرح لهذا التراشق هم أعداء أمتنا، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني.

وتساءل الحرمي مستنكرا: كيف نسمح لأنفسنا أن ننشغل بافتعال خلافات وغزة تُدك، وأهلنا فيها يُبادون.

وشدد الحرمي على ان قطر والأردن عينان في رأس واحدة.. فهل نقبل عليهما بالضرر؟.

وختم الحرمي: علاقاتنا وأخوّتنا أكبر من نتيجة مباراة أياً كان مستواها.. فهل نعي ذلك ونوقف هذا العبث؟