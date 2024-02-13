السفير السديري يقيم حفل توديع المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

وطنا اليوم:أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري في السفارة اليوم، حفل توديع للمشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- للعمرة للعام الجاري 1445 هـ.

ونقل السفير السديري تحيات وسلام خادم الحرمين الشريفين للضيوف، مؤكدا أن برنامج الاستضافة هو رسالة المملكة واهتمامها المتواصل بالعلماء والمؤثرين في العالم، مشيرا الى أن المملكة من خلال موقعها الريادي تشرفت بخدمة كل ما من شأنه رفعة الإسلام وعز المسلمين، ونصرة قضاياهم، وتوحيد كلمتهم، وتوحيد صفهم.

ونوّه بالمشروعات العملاقة التي تقوم بها حكومة المملكة كل عام لخدمة الحرمين الشريفين والتسهيل على الحجاج والمعتمرين ورعايتهم التي أضحت منارة خير يشهد بها القاصي قبل الداني.

من جهتهم، أعرب المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين على قبولهم بالاستضافة ببرنامج العمرة، منوهين بما تقوم به المملكة وقيادتها من خدمة للحرمين الشريفين وللحجاج والمعتمرين، سائلين الله أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.