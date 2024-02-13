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الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض

منذ 5 ساعات
الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء الثلاثاء للتعامل مع امتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع البلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي.
ودعت الأمانة في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180).
كما ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وإلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


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